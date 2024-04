Praia. Autoridade Marítima reitera conselhos de segurança

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) reiterou esta sexta-feira os comportamentos de segurança que devem ser adotados nas praias e zonas costeiras. A previsão de um aumento das temperaturas no fim de semana originou a recomendação.

Em comunicado, a AMN aconselha a vigilância permanente das crianças, que devem estar “sempre próximas de um adulto”. A autoridade classifica como comportamentos de risco a aproximação da água, caminhar na areia molhada e virar costas ao mar sem uma distância de segurança, para evitar “ser surpreendido por uma onda”.

A entidade alerta que nesta altura do ano o mar continua a representar “um risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima”, que criam “zonas de fundões, declives acentuados e maior ocorrência de agueiros”, a “maior causa de morte por afogamento nas praias portuguesas”.

A AMN salienta ainda que a “esmagadora maioria das praias portuguesas” está nesta altura sem vigilância, pelo que “a resposta a uma situação de socorro poderá ser demorada”.

“Caso testemunhe uma situação de perigo dentro de água, não entre e peça ajuda através do 112”, adianta no comunicado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou que desde quinta-feira as temperaturas estariam “bastante acima da média para época do ano”, com máximas entre os 25 e os 27 graus, podendo atingir os 30 graus em alguns locais do continente.