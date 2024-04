O perigo dos "celibatários involuntários" que espalham a sua ideologia online

Um novo estudo da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, destaca a crescente presença da ideologia incel na popular rede social de vídeos, TikTok. Os incels, ou "celibatários involuntários", são indivíduos, predominantemente homens, que expressam visões extremamente misóginas e, por vezes, defendem ações violentas contra mulheres. O estudo, conduzido pelas investigadoras Anda Solea e Lisa Sugiura e publicado no European Journal on Criminal Policy and Research, revela que a ideologia incel não está confinada a fóruns obscuros da Internet, como se pensava anteriormente. Pelo contrário, o conteúdo relacionado com os incels está a tornar-se cada vez mais presente em plataformas mais convencionais, como o TikTok.

Os incidentes violentos associados aos incels, como os tiroteios em Plymouth em 2021 e os ataques em Toronto em 2020 e 2018, têm preocupado legisladores e investigadores. O estudo descobriu que o conteúdo incel não só está facilmente acessível na plataforma TikTok, mas também está a receber um alto nível de engajamento, incluindo visualizações, gostos e comentários de apoio. Essas descobertas são alarmantes e indicam a necessidade de uma maior compreensão e ação em relação à disseminação da ideologia incel online. A "ideologia incel" é uma visão do mundo centrada na crença de que a atratividade física é o fator determinante primordial para o sucesso romântico e sexual de uma pessoa. Os incels, ou "celibatários involuntários", acreditam que a sociedade é uma hierarquia cruel, onde apenas os indivíduos geneticamente favorecidos, conhecidos como "Chads" e "Stacys", têm sucesso, enquanto os menos atraentes são condenados à rejeição e solidão. Essa filosofia muitas vezes é acompanhada de misoginia intensa e ressentimento, com as mulheres a serem vistas como superficiais e cruéis, discriminando os "machos beta" em favor dos musculados "bad boys".

O potencial de integração da ideologia incel é preocupante devido ao seu teor misógino e à propensão para justificar a violência contra mulheres como uma forma de "vingança". Embora casos extremos de incels que cometem violência sejam raros, a disseminação dessa ideologia, mesmo em formas mais suaves, pode contribuir para a normalização de atitudes prejudiciais em relação às mulheres. O estudo de Solea e Sugiura revela como uma versão mais suavizada da ideologia incel está a espalhar-se no TikTok. Em vez do ódio explícito encontrado em fóruns dedicados aos incels, os criadores de conteúdo no TikTok empregam estratégias mais subtis, como apelos emocionais e enquadramentos pseudocientíficos, para promover os principais conceitos incel. Isto é evidenciado pelo alto engajamento em vídeos relacionados com os incels na plataforma, indicando a necessidade de monitorização e intervenção para combater a disseminação dessas ideias prejudiciais.

Alguns vídeos no TikTok promovem ideias incel, como o "lookism", que argumenta que homens menos atraentes enfrentam discriminação por parte de mulheres superficiais. Esses vídeos usam músicas tristes e imagens de homens supostamente oprimidos para retratar uma injustiça generalizada contra aqueles que não têm aparência física considerada ideal. Outros vídeos apresentam gráficos e estatísticas duvidosas para argumentar que as mulheres têm padrões irracionais, rejeitando homens com estatura inferior a 1 metro e 80 centímetros. Tal é manipulador, sugerindo que essa preferência individual é uma prova de opressão sistémica contra homens de aparência mediana. Relativamente ao "lookism", por exemplo, em 2021, um estudo sobre os efeitos do uso de máscaras na indústria hoteleira confirmou descobertas anteriores sobre a relação entre a perceção da atratividade física dos trabalhadores da linha da frente da pandemia e a satisfação do cliente. O estudo mostrou que o uso de máscaras pelos funcionários hoteleiros reduziu os efeitos da atratividade física real na satisfação relatada pelo cliente, nivelando assim o campo de atuação entre funcionários de aparência mediana e aqueles considerados mais atraentes.

O aspecto mais preocupante é a promoção da "cultura da violação" em alguns vídeos, insinuando que apenas homens menos atraentes precisam de se preocupar com consentimento, enquanto os homens mais atraentes podem agir impunemente. Essas ideias geram reações positivas nos comentários, normalizando a violência sexual. Esta propagação da ideologia incel é perigosa. Ao retratar a rejeição romântica como opressão e o consentimento como condicionado à atratividade, os incels fornecem um bode expiatório simplista para as frustrações no namoro e sustentam mitos de abuso sexual que minimizam os crimes reais.

Lisa Sugiura, professora associada na Universidade de Portsmouth, alerta que essas abordagens inteligentes visam atingir públicos mais amplos, incluindo aqueles que podem não estar familiarizados com a ideologia incel. Destaca a necessidade de compreender e enfrentar essa crescente atividade incel no TikTok, à medida que a plataforma ganha popularidade. O estudo argumenta que a disseminação da ideologia incel no TikTok não é apenas sobre a propagação de uma subcultura marginal, mas sobre a amplificação de atitudes regressivas em relação ao género. Conceitos incel, como "privilégio feminino" e "exigência feminina desenfreada", são essencialmente estereótipos sexistas disfarçados de nova linguagem. Ao explorar preconceitos existentes, o conteúdo incel no TikTok ganha força mais facilmente.

Este processo de integração tem consequências além do ambiente online. A exposição repetida à ideia de que homens menos atraentes são oprimidos pode legitimar essas ideias para alguns. A cultura da violação é normalizada ainda mais, enquanto o ressentimento e a desumanização das mulheres são alimentados. Nos piores casos, os jovens insatisfeitos podem ter os seus sentimentos autovalidados, aprofundando o seu envolvimento na comunidade incel. A maioria dos utilizadores do TikTok provavelmente nunca se envolverá com conteúdo incel. No entanto, as mudanças culturais podem levar a que a a perceção do que é normal ou aceitável se altere.

Para além disto, o Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH), sediado no Reino Unido, divulgou um relatório em setembro de 2022 sobre o maior fórum incel conhecido, bem como uma rede de outros sites administrados por dois indivíduos usando pseudónimos. Identificados como Diego Joaquín Galante, do Uruguai, e Lamarcus Small, dos Estados Unidos, pelo Washington Post, New York Times e CCDH, esses indivíduos estavam por trás de uma série de fóruns incel e até mesmo de um site chamado Sanctioned Suicide, que foi vinculado a várias mortes. Além disso, operavam fóruns relacionados com a imagem corporal e o desemprego. O relatório também destacou o perigo desses espaços online, onde o ódio e a violência podem proliferar.

Assim, a disseminação da ideologia incel no TikTok é perigosa, na medida em que sugere que ideias preconceituosas de comunidades marginais online estão a infiltrar-se gradualmente no mainstream, encontrando novos públicos nas mesmas plataformas usadas para entretenimento.