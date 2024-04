PSP realiza operação de combate à segurança privada ilegal no Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, esta quinta-feira, uma operação de combate aos crimes de extorsão, ofensas à integridade física qualificada, no Porto, onde identificou e constituiu como arguidas cinco pessoas.



A autoridade policial indica, em comunicado, que foram realizadas, no âmbito desta operação, sete buscas domiciliárias, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos.



A PSP apreendeu um computador portátil, 10 telemóveis e dois dispositivos de armazenamento, no âmbito da operação, que contou com a colaboração da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia e o apoio da Guarda Nacional Republicana, na sua área de juridição.