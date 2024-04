Igreja portuguesa aprova atribuição de compensações financeiras a vítimas de abusos sexuais

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) aprovou, esta quinta-feira, a atribuição de compensações financeiras a vítimas de abusos sexuais, por parte de membros da Igreja Católica.

“A Assembleia aprovou, de forma unânime, a atribuição de compensações financeiras, com caráter supletivo, a vítimas de abusos sexuais contra crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal”, lê-se no comunicado da CEP.

Os pedidos de compensação deverão ser apresentados ao Grupo VITA ou às Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis entre junho e dezembro de 2024.

Os montantes a atribuir serão determinados por uma comissão de avaliação.

“Foi decidida a criação de um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa para este fim e que contará com o contributo solidário de todas as Dioceses”, acrescenta aquela estrutura da Igreja.

“Estas decisões inserem-se no caminho percorrido na Igreja em Portugal. Em comunhão com o sofrimento das vítimas, os Bispos portugueses reafirmam o total compromisso de tudo fazer para a sua reparação e manifestam o desejo de que este processo de acolhimento, acompanhamento e prevenção seja um contributo para a atuação da sociedade em geral neste tema”, acrescenta a CEP.