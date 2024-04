BCE mantém juros inalterados pela quinta vez consecutiva

O BCE decidiu manter as taxas de juro inalteradas mais uma vez. É a quinta vez consecutiva que a instituição liderada por Christine Lagarde toma a decisão de não mexer nas taxas de juro.

"O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas", lê-se no comunicado.

Assim, a taxa de depósitos mantém-se no máximo de sempre de 4%, a aplicável às operações principais de refinanciamento em 4,5% e a de cedência de liquidez em 4,75%.

"A informação que tem vindo a ser disponibilizada confirmou amplamente a anterior avaliação efetuada pelo Conselho do BCE das perspetivas de inflação a médio prazo. A inflação continuou a descer, impulsionada pela menor inflação dos preços dos produtos alimentares e dos bens", diz o BCE.

Recorde-se que, ainda que com alguma prudência, Christine Lagarde já tinha avisado que as taxas de juro não devem descer, pelo menos, até ao verão, em junho.