Ucrânia aprova lei que fortalece mobilização para Exército

O Parlamento ucraniano adotou, esta quarta-feira, uma lei que fortalece a mobilização para as Forças Armadas.

“A lei de mobilização foi aprovada. 283 [deputados votaram] a favor”, declarou hoje de manhã o deputado Oleksi Goncharenko através das redes sociais.

Recorde-se que a Ucrânia fala, há muito tempo, da falta de soldados voluntários na sequência da guerra com a Rússia. A lei, agora aprovada, vai reger a forma como o país vai recrutar novos soldados.

A aprovação acontece depois do antigo comandante do Exército, Valeri Zaluzhny, ter afirmado que a Ucrânia necessitava de 500 mil novos recrutas para aumentar as fileiras das Forças Armadas.