Área ardida na UE em 2023 é duas vezes maior do que o Luxemburgo

A época de incêndios de 2023 foi das piores na União Europeia (UE). Um relatório da Comissão Europeia (CE) divulgado esta quarta-feira revela que a área ardida é duas vezes superior à do Luxemburgo.

O executivo comunitário anunciou que no ano passado arderam 504.002 hectares, “uma área que é o dobro da do Luxemburgo”. A CE acrescenta que o relatório “dá conta de que os incêndios intensificaram-se durante o verão de 2023, afetando maioritariamente a região do Mediterrâneo”.

Segundo o relatório, “a Grécia sofreu o maior incêndio ocorrido na Europa desde a década de 1980”, as alterações climáticas “estão a fazer com que os incêndios sejam cada vez mais frequentes” e “vai piorar, de acordo com a previsão do relatório de Avaliação de Risco Climático Europeu, publicado em março”.

Segundo a CE, os incêndios estão a cobrir áreas que no passado não eram consideradas e os dados preliminares apontam que nos primeiros três meses de 2024 duplicou o número de incêndios, ainda que com poucas consequências para as áreas prejudicadas.

O relatório acrescenta que 37% da área ardida total em 2023 era vegetação caracterizada por longos períodos de seca, mais propícia a ser rapidamente consumida durante incêndios.