Mercedes regista queda nas vendas de automóveis

O fabricante alemão de automóveis, Mercedes-Bens, registou uma descida de 6% nas suas vendas, em termos anuais, algo que se deveu à alteração de modelos na Ásia e aos contratempos na cadeia de abastecimento. No primeiro trimestre de 2024, a empresa automóvel apenas vendeu 568.400.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a empresa informou que as vendas no seguemento de carros desceram 8%, para 463.000 unidades, enquanto a transação de carrinhas aumentou 7%, para 105.400.

A fabricante alemã informa também, na nota, que vendeu menos 9% de veículos elétricos, contabilizando 50.500 unidades, das quais 47.500 eram carros (-8%) e 3.000 carrinhas (-17%).

As vendas de automóveis Mercedes-Benz diminuíram, nos primeiros três meses do ano, diminuíram na Ásia (menos 15%), na Europa (menos 2%) e na América do Norte (menos 1%), apesar de terem aumentado em 7% no resto do mundo.

A marca registou também uma queda, de 27%, nos véiculos de topo de gama, para 66.600 unidades, sendo que as entregas na área nuclear da marca (ue engloba todos os derivados do Classe C e do Classe E, o EQC, o EQE e o EQE SUV), registou um aumento de 8%, para 267.700 unidades.

Por outro lado, as vendas de veículos no segmento de entrada - todos os derivados do Classe A e Classe B EQA, o EQB incluindo o 'smart' - caíram 21% para 12.800 unidades.

Durante o primeiro trimestre de 2024, a Mercedes-Benz conseguiu vender mais, em todos os mercados que opera, veículos da gama de furgões, tendo crescido 24% na Ásia, 20% na América do Norte e 2% na Europa.