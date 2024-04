INE. Subida dos preços em março confirmada

A taxa de inflação homóloga fixou-se nos 2,3% em março, 0,2 pontos percentuais acima de fevereiro, informou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Com arredondamento a uma casa decimal, a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) avançada pelo INE confirma o valor da estimativa rápida divulgada em 28 de março.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 2,5%, taxa superior em 0,4 pontos percentuais à de fevereiro.

Também esta quarta-feira o INE revelou que as rendas das casas por metro quadrado aumentaram 6,9% em março face ao mesmo mês de 2023. O valor é uma aceleração face à subida de 6,5% do mês anterior e com todas as regiões a apresentarem crescimentos homólogos.

Segundo o INE, em março “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo Lisboa registado o aumento mais intenso (7,2%)”.

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,9% (1,0% no mês anterior).

As regiões com a variação mensal mais elevada foram o Norte e a Madeira (1%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.