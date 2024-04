Alvarez & Marsal reforça equipa para expandir atividade em Portugal

O escritório em Portugal da Alvarez & Marsal (A&M), empresa especializada em serviços de consultoria e com uma presença global, reforçou a equipa com a contratação de dois profissionais para a área de Reestruturação Operacional e Financeira, com o objetivo de expandir a atividade no mercado nacional e apoiar as empresas locais.

A empresa garante que o reforço da equipa portuguesa “surge na sequência do crescimento da atividade da A&M no mercado europeu”.

Nuno Nogueira da Silva, Managing Director do escritório da A&M em Portugal, e Tiago da Silva, Senior Director da mesma empresa, juntam-se a Mário Trinca, Managing Director e responsável pelo lançamento da A&M no país. “Ambos vão desenvolver as suas funções em estreita proximidade com Richard Flemming, Diretor Geral e líder europeu de reestruturação”, lê-se na nota enviada às redações.

Ambos contam com conhecimentos especializados em várias indústrias – desde o imobiliário, a indústria transformadora, o agronegócio, o automóvel, os transportes e a logística, até às TI, meios de comunicação, energia, construção e serviços públicos em toda a Europa e África.

Recorde-se que a consultora norte-americana iniciou a sua atividade em Portugal. À frente da filial portuguesa da Alvarez & Marsal está como diretor-geral Mário Trinca, que conta com 30 anos de experiência em consultoria de gestão e tecnologia na banca e seguros e o ex-CEO do Novobanco, António Ramalho, é o consultor sénior.

A A&M Portugal foi lançada em março de 2023 e integra a rede global da A&M, cujo escritório suíço foi nomeado pelo Governo daquele país para prestarem serviços de assessoria financeira na aquisição do Crédit Suisse pelo UBS. Nos EUA, a A&M foi nomeada para assumir a gestão dos ativos do Lehman Brothers.