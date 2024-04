PPE, Renew e S&D a descer, ID e ECR a crescer

A cerca de dois meses das eleições europeias, a sondagem exclusiva da Ipsos para a Euronews prevê alterações no jogo de forças parlamentares europeias. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o número de assentos foi reduzido de 751 para 705 (o número atual), mas agora serão eleitos 720 deputados. Observando as sondagens pode constatar-se, à partida, um facto: os partidos do centro, o PPE, o S&D e o Renew, vão perder deputados, enquanto que as forças mais à direita vão crescer de forma considerável.

As intenções de voto em cada país demonstram a tendência, principalmente com o crescimento da Frente Nacional em França, do PVV nos Países Baixos, do Interesse Flamengo na Bélgica e do Partido pela Liberdade na Áustria.

Em Portugal, e como estava descrito na última edição do Nascer do SOL, o Partido Social Democrata (PPE) e o Partido Socialista (S&D) estão empatados com 8 deputados e o Chega (ID) vem em terceiro com 3. Prevê-se ainda que Iniciativa Liberal (Renew) e Bloco de Esquerda (The Left) elejam 1 deputado cada um