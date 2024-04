Explosão em central hidroelétrica em Bolonha faz vários mortos e feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e cinco pessoas ficaram feridas, com gravidade, numa explosão numa barragem na região de Camugnano, em Itália. A explosão deu-se na sequência de um incêndio.

As autoridades suspeitam que o fogo terá tido início pelas 15h00, num gerador localizado abaixo do nível da água (cerca de 30 a 60 metros de profundidade).

O autarca de Camugnano, citado pela agência italiana Ansa, adiantou que, na altura da explosão, estavam a ser realizados trabalhos nas turbinas eletétricas da barragem.

O comandante dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici, explicou que o local onde se deu o cincidente está inacessível por ter ficado "submerso", o que impossibilida eventuais operações de resgate.

"amos precisar do testemunho das pessoas que estavam no local. De acordo com as primeiras informações de que dispomos, as instalações estão agora submersas em água. (…) É difícil equacionar que cenários estão em cima da mesa", explicou o responsável.

Na barragem encontra-se a Proteção Civil, os bombeiros e a polícia.

A empresa que gere a barragem, a Enel, já iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do incêndio, adiantando que a infraestrutura não sofreu danos.

A barragem do lago de Suiviana está a 55 quilómetros de Bolonha na localidade de Camugnamo.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, está a acompanhar com "apreensão" as "terríveis notícias" que vão chegando da barragem, tendo expressado solidariedade com as famílias das vítimas e dos feridos.