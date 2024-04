Ministério da Saúde admite avaliar primeiros resultados das ULS

A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse, esta terça-feira, que o Governo irá avaliar os primeiros resultados da reorganização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Unidades Locais de Saúde (ULS), que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2024.

A governante, citada numa nota da ULS de Santa Maria, em Lisboa, referente ao lançamento da primeira pedra do Centro de Saúde Mafra Oeste, explicou, no seu discurso, que será dado "todo o apoio por parte do Ministério da Saúde no plano estratégico da ULS de Santa Maria, nos enormes desafios que tem pela frente em termos de resposta assistencial, mas também nos indicadores económico financeiros".

"Dados que não deixarão de estar em cima da mesa na avaliação que este Governo fará com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde sobre os primeiros resultados desta grande reforma", disse a ministra da Saúde.

Ana Paula Martins liderou, entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (onde esta incluso o Santa Maria), que passou a designar-se ULS de Santa Maria a partir do início do ano.

Desde dia 1 de janeiro que o SNS, por obra do Governo anterior, está organizado em ULS, integrando hospitais e centros de saúde, debaixo de uma única gestão.

O SNS está divido, por todo o país, em 39 ULS, numa reorganização que procura facilitar o acesso das pessoas e a sua circulação entre os centros de saúde e os hospitais.

As ULS são financiadas de acordo com o risco clínico das pessoas a que dão resposta, num processo que irá progredir gradualmente.