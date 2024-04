Governo ignorou recomendações sobre abandono escolar, diz TdC

O Tribunal de Contas (TdC) acusa o anterior Governo de não ter seguido as suas recomendações sobre o abandono escolar.

Num relatório, esta terça-feira divulgado, o TdC refere que analisou, em 2020, os sistemas de recolha de dados e monitorização do abandono escolar precoce, tendo, em seguida, feito um conjunto de recomendações ao Ministério da Educação para melhorar algumas falhas. Contudo, diz a nota, “não foi acolhida nenhuma das seis recomendações”.

Por sua vez, no que toca à “definição de uma estratégia global para o combate ao abandono que integre uma estrutura de monitorização e avaliação”, o TdC realça que, apesar dos “programas e medidas para promoção do sucesso escolar” em curso, a “monitorização e avaliação de medidas específicas permanecem autónomas e com periodicidade diversa”, o que impossibilita “uma panorâmica global e integrada do combate ao abandono”.

Recorde-se que, em 2023, a taxa de abandono escolar precoce aumentou para 8%, quebrando a tendência gradual de queda que se registava desde 2017.