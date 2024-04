Crédito. Procura manteve-se inalterada no primeiro trimestre

Os critérios de concessão de crédito permaneceram no primeiro trimestre praticamente inalterados tanto para empresas, como para particulares não só para a aquisição de habitação, mas também para consumo e outros fins. Os dados foram pelo Banco de Portugal e revelam que “a perceção de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais contribuíram para um ligeiro aumento da restritividade na concessão de crédito às empresas”, acrescentando que “a perceção de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais e à qualidade creditícia dos consumidores e, em menor grau, a tolerância a riscos contribuíram para um ligeiro aumento da restritividade na concessão de crédito ao consumo e outros fins”.

Ainda assim, o documento revela que os bancos apontam para um “ligeiro aumento da procura de crédito à habitação” no segundo trimestre deste ano.

Desde julho de 2022, o BCE subiu as taxas em 450 pontos base para controlar as pressões inflacionistas. Nas últimas quatro reuniões deixou as taxas inalteradas