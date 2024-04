Acidente em Espinho deixa quatro crianças feridas

As crianças tinham 1, 4, 8 e 10 anos respetivamente. A colisão entre um carro e um motociclo fez ainda mais dois feridos ligeiros.

Seis pessoas, entre as quais quatro crianças, ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um motociclo em Espinho, no distrito de Aveiro.

O acidente ocorreu num cruzamento próximo de uma escola e o alerta foi dado por volta das 08h30.

Os ferimentos das vítimas, um homem e uma mulher, de 53 e 34 anos, e quatro crianças de 1, 4, 8 e 10 anos, não foram considerados graves.

No entanto, dois dos feridos, a criança de dez anos e o homem de 53, foram transportados ao Hospital de Gaia, distrito do Porto, enquanto os restantes foram assistidos no local.