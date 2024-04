Benfica-Marselha será apitado por Michael Oliver

A UEFA anunciou esta terça-feira que o inglês Michael Oliver vai arbitrar o jogo entre Benfica e Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol. Já a português Artur Soares Dias dirigirá o encontro Bayer Leverkusen-West Ham da mesma competição.

A partida dos encarnados contra a equipa francesa está agendada para na quinta-feira, no Estádio da Luz, às 20h00. Michael Oliver, internacional desde 2012, terá como assistentes os compatriotas Stuart Burt e Daniel Cook. O também britânico Chris Kavanagh será o videoárbitro (VAR).

Na época passada, o juiz inglês, de 39 anos, arbitrou a receção do Benfica ao Inter Milão, também da primeira mão dos ‘quartos’, mas da Liga dos Campeões, que o Benfica perdeu por 2-0. Na fase de grupos, em França, tinha dirigido o embate com o Paris Saint-Germain (1-1).

A primeira vez que Michael Oliver se cruzou com o Benfica foi em 2019, na derrota por 1-0 no estádio do Dínamo Zagreb, para a Liga Europa. Já esta temporada arbitrou o Atalanta-Sporting (1-1), para a mesma competição, e o Sporting de Braga-Real Madrid (1-2), para a Liga dos Campeões.

Artur Soares Dias, que arbitrou no sábado o dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica foi o árbitro designado para a receção dos alemães do Bayer Leverkusen aos ingleses do West Ham. Paulo Soares e Pedro Ribeiro serão os assistentes e Tiago Martins o VAR.