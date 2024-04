Exportações e importações cresceram em fevereiro

As exportações e as importações de bens registaram em fevereiro variações homólogas nominais de +2,3% e +1,5%, respetivamente (+0,5% e -4,1%, pela mesma ordem, em janeiro de 2024).

Os dados foram revelados pelo INE e destacam os acréscimos nas exportações de produtos alimentares e bebidas (+14,8%) e nas importações de material de transporte (+5,0%), bens de consumo (+6,0%) e de máquinas e outros bens de capital (+4,5%). Por outro lado, verificou-se o decréscimo nas importações de combustíveis e lubrificantes (-6,5%), que reflete as descidas nos preços (-16,8%), dado que em volume se registou um aumento de 12,3%.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, em fevereiro de 2024, registaram-se acréscimos de 1,4% nas exportações e de 2,6% nas importações (+0,8% e -0,3%, respetivamente, em janeiro de 2024).

Em fevereiro de 2024, os índices de valor unitário (preços) continuaram a registar variações negativas, -3,9% nas exportações e -6,0% nas importações (-3,5% e -6,5%, respetivamente, em janeiro de 2024; +6,7% e +4,2% em fevereiro de 2023). Excluindo os produtos petrolíferos, registaram-se decréscimos de 2,9% nas exportações e de 5,6% nas importações (-2,8% e -4,7%, respetivamente, em janeiro de 2024; +7,0% e +4,7% em fevereiro de 2023).

O défice da balança comercial diminuiu 12 milhões de euros em fevereiro de 2024, em termos homólogos, atingindo 2 356 milhões de euros. Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1 868 milhões de euros, refletindo um aumento de 113 milhões de euros.

No trimestre terminado em fevereiro de 2024, as exportações aumentaram 1,0% e as importações diminuíram 2,7% em termos homólogos (-0,4% e -6,0%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em janeiro de 2024)