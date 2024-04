Liverpool não caminha sozinho na Premier League

A época 2023/24 caminha para o final e, ao contrário do que se esperava, a emoção vai-se perdendo, pois a maioria dos campeonatos do Velho Continente estão praticamente resolvidos. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen pode ser campeão na próxima jornada, já que tem 16 pontos de vantagem sobre o Bayer Munique e faltam seis jogos e, na Itália, o Inter Milão pode festejar o Scudetto dentro de três jornadas, o mesmo acontece em França com o PSG, que tem dez pontos de avanço e faltam seis jornadas para o final. O campeonato português esteve equilibrado até à última jornada. Contudo, as derrotas do Benfica em Alvalade e do FC Porto frente ao Guimarães, no Dragão, deixaram o Sporting com uma apreciável vantagem de quatro pontos, que podem passar a sete se vencerem em Famalicão (dia 16), isto quando faltam seis jornadas para o fecho do campeonato. A história é bem diferente em Inglaterra para satisfação dos adeptos do bom futebol. A sete jornadas do fim, Arsenal, Liverpool e Manchester City estão separados por um ponto, ou seja, um empate muda tudo. Ao longo do campeonato, as três equipas revezaram-se na liderança, resta saber quem ficará com o título. À medida que o campeonato avança e a luta está mais acirrada aumenta a expectativa.

Luta ao ponto

À 31.ª jornada, Arsenal e Liverpool têm 71 pontos e o atual campeão Manchester City surge na terceira posição com 70 pontos. O Arsenal está em vantagem no confronto direto com o Liverpool; ganhou em casa (3-1) e empatou fora (1-1) e por uma melhor diferença de golos (51 contra 42). Na verdade, os gunners têm mostrado grande poder de fogo, já atingiram as balizas contrárias 75 vezes e têm uma defesa de betão, sofreu apenas 24 golos, nos dois itens o Arsenal é melhor do que os rivais.

No apertado jogo dos pontos que valem vitórias, o Arsenal é a equipa com mais triunfos (22) na Premier League, seguido pelo Liverpool e City (21). Entre as equipas que lutam pelo título, o Liverpool é o que tem menos derrotas (2), segue-se o City (3) e o Arsenal (4). No final da primeira volta (19.ª jornada) os três primeiros classificados estavam separados por três pontos e a ordem também era diferente. O Liverpool liderava com 42 pontos, seguido pelo Arsenal com 40 pontos, Aston Villa com 39 pontos e o Manchester City surgia no quarto lugar a cinco pontos do líder. A meio da temporada, o campeão inglês tinha o melhor ataque (43 golos marcados) e os reds a melhor defesa (16 golos sofridos). Desde então muita coisa mudou e, neste momento, é a equipa de Mikel Arteta que apresenta os melhores números: 75 golos marcados (2,42 golos marcados por jogo) e 24 sofridos. O City tem o melhor marcador do campeonato, Erling Haaland, com 19 golos em 25 jogos, mas das três equipas que lutam pelo título o City é o menos concretizador, com 71 golos, o Liverpool tem 72 golos.

Em contrapartida, o atual campeão apresenta uma sequência incrível de 13 jogos sem perder (nove vitórias e quatro empates), o Arsenal está há 12 jogos sem ser derrotado (11 vitórias e um empate) e o Liverpool é o que apresenta a pior série de resultados, com nove jogos sem perder (sete vitórias e dois empates), a última derrota foi precisamente frente ao outro candidato ao título, o Arsenal.

Os gunners estão a fazer uma época muito regular e aproveitam os pequenos tropeções dos rivais, como aconteceu no fim de semana com os reds que empataram no campo do velho rival Manchester United. O Arsenal está fora da Taça de Inglaterra, mas mantém-se na Liga dos Campeões. A equipa de Jurgen Klopp está a fazer uma época muito consistente em todas as frentes. Além de liderar o campeonato, ex aequo com o Arsenal, venceu a Taça da Liga inglesa e é o principal favorito na Liga Europa. Klopp quer deixar ao seu sucessor um Liverpool ganhador, sucessor esse que pode ser Rúben Amorim, pois os reds estão interessados no treinador do Sporting. O Manchester City continua nas três frentes: campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões, mas a equipa de Pep Guardiola não está a ser tão dominante como na época passada.

Olhando para o calendário, o Arsenal tem alguma vantagem porque joga quatro vezes em casa e três fora. Mas o futebol funciona de forma misteriosa e a situação pode não ser tão confortável como parece, já que tem adversários mais difíceis (Tottenham, Manchester United e Chelsea) fora do seu ambiente. Arteta sabe disso melhor do que ninguém, o ano passado perdeu o título para Guardiola nas duas últimas jornadas. Em teoria, o City tem o calendário mais simpático e o Liverpool tem o desafio mais difícil porque joga quatro vezes fora e três em casa. Curiosamente, as três equipas vão defrontar o Tottenham e o Wolverhampton até final da época.