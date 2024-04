Combustíveis sobem esta semana

Os preços do gasóleo e da gasolina registam um aumento esta segunda-feira.

A gasolina subiu meio cêntimo e o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, aumentou 3,5 cêntimos por litro.

Trata-se da maior subida no preço do gasóleo desde setembro do ano passado.

Assim, o preço médio do gasóleo ronda o valor de 1,653 euros por litro, e o da gasolina 1,806 euros.

Sublinhe-se que o preço dos combustíveis varia entre marcas e postos de abastecimento.