Homem ferido com gravidade após atingido ter sido atingido com tiro no peito em Alfama

Um homem, de 24 anos, foi atingido com um tiro no peito durante uma festa em Alfama, Lisboa, no domingo de madrugada.

O tiro, alegadamente, foi acidental, mas os amigos levaram-no para a rua e tentaram fazer crer que se tinha tratado de um disparo feito de um carro em andamento, segundo o Correio da Manhã.

O jovem foi transportado para o Hospital de São José em estado grave, mas não corre perigo de vida.

A PSP esteve no local, mas, entretanto, a investigação passou para a Polícia Judiciária, que está agora a apurar as circunstâncias do incidente.