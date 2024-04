Tróia. Retomadas buscas para encontrar dois desaparecidos de naufrágio

As buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de um barco no domingo perto de Troia, que resultou na morte de duas pessoas, incluindo um jovem de 13 anos, foram retomadas esta segunda-feira cerca das 7h30.

"As buscas já começaram. Para já temos o NRP Viana do Castelo por mar, uma embarcação salva-vidas de Sesimbra, equipas da Polícia Marítima por terra e 'drones' da AMN no ar", adiantou o porta-voz da Autoridade Marítima Portuguesa (AMN) e da Marinha Portuguesa, à agência Lusa.

As operações tinham sido interrompidas pelas 20h30 de domingo. Recorde-se que o naufrágio da embarcação terá acontecido por volta das 7h de domingo, mas a Polícia Marítima só recebeu o alerta por volta das 10h. O barco afundou a cerca de três quilómetros de Troia.

A bordo seguiam cinco pessoas, que iam à pesca de choco, duas continuam desaparecidas, outras duas foram encontradas sem vida e uma sobreviveu, o proprietário e timoneiro da embarcação, um homem de 62 anos.

Terão sido surpreendidos por um golpe de mar, que virou a embarcação. Apenas o mais novo, um adolescente de 13 anos, encontrado sem vida, estaria a usar colete, o pai é um dos desaparecidos. A outra vítima mortal será um jovem com vinte e poucos anos, cujo irmão também ainda não foi encontrado.