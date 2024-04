Portugueses ao nível das vedetas do Dakar

A prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal contou com os grandes nomes do todo-o-terreno mundial e com os melhores pilotos nacionais, que confirmaram a boa impressão deixada no Dakar 2024. Ao longo de cinco etapas e 1.008 quilómetros feitos ao cronómetro, João Ferreira nos automóveis e António Maio nas motos impressionaram pelo andamento demonstrado, tendo ganho uma etapa.

Nasser Al-Attiyah (Hunter T1+) partiu para a quinta etapa com 2m41s de vantagem sobre o português João Ferreira (Mini JCW Plus), que tinha o ex-campeão do mundo de ralis, Carlos Sainz, (Mini JCW Plus) a 59 segundos e o brasileiro Lucas Moraes (Toyota Hilux T1+) a 1m.07, ou seja, estes quatro pilotos tinham possibilidade de vencer o BP Ultimate Rally-Raid, terceira prova do Campeonato do Mundo de Rally-Raid, que recebeu bastantes elogios por parte dos pilotos.

O bicampeão do mundo Nasser Al-Attiyah com o poderoso Hunter de 400 cv foi o mais rápido nos estradões de terra da derradeira etapa e garantiu a vitória, reforçando a posição de líder do Mundial. O piloto da equipa Prodrive ganhou o prólogo e duas etapas e, nos últimos dois dias, geriu a vantagem com muita sabedoria, não foi por acaso que venceu cinco vezes o Dakar. “Portugal é quase a minha segunda casa. Tenho muitos amigos aqui e estou feliz por ganhar esta prova fantástica. Obrigado a todos os fãs e à organização. Foi uma corrida muito técnica e tivemos de ser inteligentes. Depois da vitória em Abu Dhabi, ganhar aqui é muito importante porque permite-nos passar para a frente do Mundial”, disse no final.

João Ferreira realizou uma excelente prova e terminou em segundo lugar. Em algumas etapas andou ao nível do campeão do mundo e ficou à frente do seu colega de equipa, Carlos Sainz, e do piloto oficial da Toyota, Lucas Moraes. “É difícil explicar as emoções que vivi ao longo desta semana. Recebemos um apoio incrível deste público único no mundo, numa prova muito variada e bonita. A tensão era alta, mas correu tudo muito bem e não imaginava terminar no segundo lugar, na estreia com este carro no W2RC”, admitiu o piloto do Mini JCW Plus.

O brasileiro Lucas Moraes (Toyota Hilux T1+) ganhou a última etapa e subiu ao terceiro lugar, ultrapassando Carlos Sainz. “Que grande luta. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à organização por ter montado esta prova. É muito importante termos o Mundial na Europa. Um pódio à geral e vitória numa etapa são pontos importantes para o campeonato”, frisou o brasileiro da equipa oficial da Toyota.

Carlos Sainz, bicampeão do mundo de ralis e vencedor do Dakar 2024, foi o quarto classificado. O veterano espanhol nunca esteve na luta pela vitória e admitiu: “Foi um rali difícil, mas positivo. É sempre um prazer vir a Portugal, fiquei satisfeito por participar e recolher uma experiência importante. Gostava que a prova começasse amanhã, para experimentar algumas coisas, mas estou contente».

Nas motos, o espanhol Tosha Schareina (Honda) dominou desde o início e obteve um triunfo tranquilo. Também nas duas rodas os portugueses estiveram em evidência com o militar da GNR António Maio (Yamaha) a vencer uma etapa. Bruno Santos (Huskvarna) foi terceiro da geral e venceu na categoria Rally2 “foi uma prova espetacular, que superou as minhas expetativas. Cada dia foi um desafio diferente e estou muito satisfeito com o resultado”. António Maio foi quarto classificado “a prova foi espetacular, apanhámos todo o tipo de terreno, e procurei não cometer erros. A etapa em Espanha foi fabulosa, muito ao meu estilo, foi aí que consegui vencer a etapa”, disse no final.