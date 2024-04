Há quem, durante toda a vida, se imagine na pele de outra pessoa: por insegurança consigo própria, por deslumbre relativamente à outra pessoa, por brincadeira ou mesmo doença. Há quem utilize a imaginação para viajar no tempo e/ou lugar e, por minutos, invada o corpo de outra pessoa, fazendo-se passar por ela. Falamos de imaginação. No entanto, há quem viva e ganhe dinheiro (muito) a fazer-se passar por outro alguém, graças às parecenças físicas que possam possuir. Os chamados sósias. E, neste momento, muito se tem falado das sósias de Kate Middleton que tem estado no meios de inúmeras teorias da conspiração depois de ter desaparecido por uns tempos. Recorde-se que a princesa de Gales foi operada no dia 17 de janeiro e, recentemente, revelou que sofre de cancro. Segundo a mesma, a doença oncológica foi descoberta durante a «cirurgia abdominal programada».



Esta ausência e, as poucas vezes que, desde então, foi fotografada por paparazzis deixaram uma dúvida no ar: seria mesmo ela nas fotografias e vídeos publicados pelos meios de comunicação internacionais?



Heidi Agan



O nome mais conhecido é o de Heidi Agan. Uma cidadã do Reino Unido, de 43 anos, que já foi destaque em outras ocasiões pelas suas semelhanças com a futura rainha da Inglaterra. Há 12 anos que esta se faz passar pela monarca em festas, eventos e anúncios. «Acordei a fazer parte de uma teoria da conspiração mundial no TikTok», disse Agan ao Business Insider na terça-feira passada, acrescentando ter ficado chocada ao saber que as pessoas acreditavam que era ela, e não Kate, num vídeo divulgado pelo TMZ e pelo The Sun, onde a princesa se encontra às compras com William. Antes de publicar o vídeo onde anunciou a doença, Kate foi vista com o marido numa ida a uma das suas lojas preferidas, perto da sua casa de campo em Windsor. Segundo o The Sun, uma fonte contou que a princesa de Gales parecia «feliz, saudável e tranquila» enquanto visitavam a The Windsor Farm Shop – loja de produtos agrícolas. «É obviamente lisonjeador, porque significa que me pareço mesmo com ela», disse Heidi à mesma publicação. «Mas, por outro lado, é um pouco louco», continuou. Por isso, Hedi saiu rapidamente em defesa da princesa de Gales, garantindo nada ter a ver com as imagens. «Eu não estive lá. Definitivamente, não era eu e acredito 100% que eram Kate e William no vídeo», afirmou ao programa This Morning no canal britânico ITV. Para a sósia as especulações têm ido «longe demais» e precisam de chegar ao fim. «Ela está viva, e podemos ter certeza disso. Tudo foi longe demais. Começou como uma piada sobre ‘onde está Kate?’, mas agora transformou-se num drama. Por isso, é preciso parar», defendeu.



Segundo o Business Insider, Agan começou a trabalhar como sósia de Kate depois do casamento desta com William em abril de 2011. Na altura, era empregada de mesa num restaurante italiano onde ganhava 7 euros por hora, e os seus clientes começaram a dizer-lhe que se parecia com a princesa. «Queriam ser atendidas por mim», revelou, garantindo que, à época, não acreditava que os sósias existiam. «Não pensei que existissem, mas foram tantos os comentários que acabei por decidir enviar as minhas fotos para alguns agentes. Consegui o meu primeiro emprego quatro dias depois e pedi demissão do sítio onde trabalhava passado uns meses», contou. Passou a ganhar 760 euros por hora.



E a verdade é que já viajou pelo mundo como sósia profissional de Kate: chegou mesmo a ir para a Austrália com seu «falso príncipe William» para filmar a publicidade de um leite chinês e já ficou em quartos de hotel com proteção policial em Praga. «É bom poder viver um bocadinho aquilo que é a vida deles, mas não gostaria de viver assim o tempo todo», admitiu. «É bom voltar para casa e voltar à normalidade». Segundo Heidi, há sempre certas pessoas que acreditam que esta é a verdadeira princesa e que acabam por segui-la até casa. Além disso, afirma, as pessoas podem ser bastante desagradáveis ​​nas redes sociais. «Mas isso é algo com o qual tive que aprender a lidar. Agora faz parte do trabalho», frisa ao Business Insider.



A vida como sósia abriu-lhe, por isso, «um mundo de oportunidades». Trabalhar desta forma deu-lhe mais liberdade para passar tempo com os filhos. «Tem sido uma jornada louca, incrível e eu não mudaria isto por nada deste mundo», garantiu. Heidi é casada com o pintor e decorador Russell Agan, com quem tem dois filhos, Blake e Abigail.



Além das parecenças físicas, Heidi conta que também estudou a forma como Kate age. «Tive de observar atentamente a forma como Kate fala e se comporta. Estou sempre atenta à forma como ela fala. Acho que todos os sósias estudam os seus súbditos de perto, porque é preciso ensinar-se a si próprio. Às vezes morde o lábio – não sei se é quando está nervosa», disse ao The Mirror. Ao mesmo jornal, a inglesa explicou ainda que demora várias horas a ficar igual a Kate. O cabelo é «incrivelmente difícil de recriar». Após o anúncio da operação da princesa, em janeiro, tem tido ainda mais trabalho.



Jodie Bredo



De acordo com a revista Marie Claire, «foi uma covinha, e uma só, que fez a fama da rececionista inglesa Jodie Bredo». «Fica do meu lado direito. É a coisa mais ‘Kate’ que eu tenho», explicava há uns anos.



A jovem fez de Kate durante três anos. No entanto, a atividade teve de chegar ao fim. «O problema é que a Kate está a ficar mais magra e eu mais gorda», explicou na altura. Durante esse período de fama «em segunda mão», fez aparições em eventos e almoços corporativos; participou em programas de televisão na Alemanha e nos EUA; voou de helicóptero com um «príncipe William» pago por uma empresa imobiliária que inaugurou um showroom na ilha de Wight, na Inglaterra. Jodie chegou a faturar 1200 dólares por dia. «Eu queria que a Kate voltasse a engordar, se não, não vou poder fazer mais este serviço», disse ainda, com a resignação de quem perdeu o seu emprego como rececionista para o «regime da moda». Recorde-se que a princesa de Gales tem uma dieta muito rigorosa.

Mas não se trata apenas de uma questão de peso. Depois do casamento, escreve a revista, as sósias de Kate Middleton multiplicaram-se a uma velocidade assustadora: Kate tem mais de 90 sósias. Segundo o escritório da agência de sósias Susan Scott Lookalikes Ltda., onde trabalham Susan e Helena Chard, há milhares de «ninguéns parecidos com alguém». De Elvis Presley, Elton John, Britney Spears a Justin Biebers, há um banco de dados com mais de dez mil rostos.



A Marie Claire recorda ainda que, quem deu início à indústria dos sósias na Grã-Bretanha foi precisamente a princesa Diana. Segundo uma das suas responsáveis, Susan, que abriu sua agência em 1979, o «efeito-Kate» tem sido igualmente lucrativo. «Com a nova princesa, o fascínio repete-se», adiantou.



Gabriella Douglas



Gabriella Douglas era vendedora de móveis e entrou no ramo quando a sua mãe doente enviou uma foto sua à agência de Susan e Helena. Infelizmente, esta morreu antes da filha ser contratada. «A minha mãe ficaria orgulhosa», disse Gabriella à mesma revista. «Se é para ser a Kate, quero ser a melhor», sublinhou. Foi ela quem tirou o lugar de Jodie, adiantou a revista francesa. «O que faz uma pessoa ser a melhor sósia do mundo? O pacote completo. Ser do mesmo tamanho, ter os mesmos maneirismos, a mesma voz», justificou Susan, admitindo que mesmo assim, fica sempre a sentir-se um bocado culpada por dispensar alguém.



No caso de Gabriella, descreve a revista, esta nasceu a menos de dois quilómetros do castelo de Windsor e, por isso, fala igual à realeza. Gabriella faz questão de ser o mais parecida possível com Kate. Analisar cada gesto da princesa tornou-se quase uma «obsessão». «Eu estudo-a, sei tudo o que ela veste, mando cortar o meu cabelo da mesma maneira, pinto-o. Sinto que a conheço», conta.



Aliás, a jovem é tão parecida com Kate que já foi abordada pelas autoridades quando passeava pelo terreno do castelo. «Como os membros da família real raramente têm consigo o documento de identidade, as autoridades vivem atentas aos ‘intrusos’ parecidos com eles», explicou. As suas informações foram registadas num documento onde se encontram todas as sósias conhecidas da realeza.



Jeannette Charles



De acordo com Susan, há pessoas que levam o personagem tão a sério que «adotam uma postura de estrela». Jeannette Charles, a «falsa» rainha, é um exemplo. «Mas ela pode: é única», brincou a responsável pela agência. Atualmente tem 96 anos, mas 50 anos da sua vida foram dedicados a fazer de rainha Isabel II. Aos 40 anos, foi descoberta pelos media. Depois disso, o meu telemóvel nunca mais parou de tocar. Assinou então um contrato com uma agência de publicidade e passou a viver das parecenças com a rainha. «Acho que na altura nunca ninguém tinha ganho a vida por se assemelhar a alguém conhecido, agora há uma indústria ligada a isto», afirmou ao The Guardian em 2022.



Apareceu em programas de televisão, abriu supermercados, ajudou mágicos e fez anúncios em todo o mundo. As bandas também a queriam para videoclipes. «Eu dei um disco de prata aos Queen», lembrava ao jornal britânico. Jeannette entrou em ainda produções de Hollywood, como os filmes Austin Powers, com Mike Myers, e Naked Gun, com Leslie Nielsen, Priscilla Presley e O.J. Simpson. Segundo a própria, se não fosse a sua artrite, «ainda continuava a trabalhar».