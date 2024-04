Ucrânia destrói 17 drones russos e sofre ataques com mísseis

A força aérea da Ucrânia informou, este domingo, que abateu 17 drones Shaed russos, no decorrer da madrugada, tendo ainda dado conta de ataques com vários mísseis que não foram intercetados.

No seu reporte diário, através do canal Telegram, a força áerea ucraniana refere que: "Durante a madrugada de 7 de abril de 2024, o inimigo atacou com um míssil guiado X-31 desde a região ocupada de Lugansk e com um míssil balístico Iskander-M desde a Crimeia".

Também as forças de defesa da Ucrânia conseguiram "derrubaram 17 drones inimigos Shahed 131/136 nas regiões de Kharkiv, Dnipro e Poltava".

Na madrugada de sábado passado, seis civis morreram e dezenas ficaram feridos, depois de um ataque com mísseis S-300 contra a região de Kharkiv.

O chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alterou, numa entrevista a uma televisão ucraniana, que o seu país está a ficar sem mísseis de defesa aérea.

Se a Rússia continuar o mesmo ritmo de ataques, e com a deteriorização da situação das defesas aéreas, a Ucrânia arrisca a não conseguir controlar os ataques de bombardeitros de longo alcance.

O apelo de Zelensky surge numa altura em que os russos realizam ataques, quase diariamente, contra infraestruturas e sistemas energéticos de Kiev, com recurso a mísseis e drones.

Para além de mísseis, os ucranianos lutam contra a falta de munições. O chefe de Estado da Ucrânia já admitiu aceitar qualquer ajuda por parte dos Estados Unidos da América (EUA).