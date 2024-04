Guterres está alarmado com invasão da embaixada mexicana em Quito

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou, António Guterres, este domingo, estar alarmado com a invasão da embaixada do México, em Quito, pela polícia do Equador, que acabou com a detenção do ex vice-presidente equatoriano, Jorge Glas.

O responsável da ONU indicou, numa nota, a importância da inviolabilidade do solo diplomático e considerou que qualquer violação "comprometeria o prosseguimento de relações internacionais normais".

António Guterres, citado pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric, apelou ao Equador e o México a demonstrarem moderação e a "resolverem as suas diferenças por meios pacíficos".