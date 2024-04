Os 41 secretários de Estado já tomaram posse

O Presidente da República deu posse, esta sexta-feira, aos 41 secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional, numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Ficou assim completo o Executivo, liderado por Luís Montenegro. No total são 59 governantes, dos quais 40% são mulheres.

Na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, onde ocorreu a tomada de posse dos novos governantes, estiveram presentes o primeiro-ministro e todos os 17 ministros, empossados também esta semana.

Marcelo Rebelo de Sousa, no final da cerimónia, aplaudiu as escolhas de Luís Montenegro.

Confira a lista dos membros do Governo

Primeiro-ministro: Luís Montenegro

Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros: Paulo Rangel

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus: Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação: Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: José Cesário

Ministro de Estado e das Finanças: Joaquim Miranda Sarmento

Secretário de Estado do Orçamento: José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito

Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais: Cláudia Maria dos Reis Duarte Melo de Carvalho

Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças: João Alexandre da Silva Lopes

Secretária de Estado da Administração Pública: Marisa da Luz Bento Garrido Marques Oliveira

Ministro da Presidência: António Leitão Amaro

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: Paulo José Martins Raposo Lopes Marcelo

Secretário de Estado Adjunto e da Presidência: Rui Armindo da Costa Freitas

Ministro Adjunto e da Coesão Territorial: Manuel Castro Almeida

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional: Hélder Manuel Gomes dos Reis

Secretário de Estado da Administração Local: Hernâni Dias

Ministro dos Assuntos Parlamentares: Pedro Duarte

Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares: Carlos Abreu Amorim

Secretário de Estado do Desporto: Pedro Miguel Pereira Dias

Ministro da Defesa Nacional: Nuno Melo

Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional: Álvaro Castelo Branco

Secretária de Estado da Defesa Nacional: Ana Isabel Xavier

Ministra da Justiça: Rita Júdice

Secretária de Estado Adjunta e da Justiça: Maria José Dias da Mota Magalhães de Barros

Secretária de Estado da Justiça: Maria Clara Figueiredo

Ministra da Administração Interna: Margarida Blasco

Secretário de Estado da Administração interna: Telmo Corrêa

Secretário de Estado da Proteção Civil: Paulo Simões Ribeiro

Ministro da Educação, Ciência e Inovação: Fernando Alexandre

Secretário de Estado Adjunto e da Educação: Alexandre Homem Cristo

Secretário de Estado da Educação: Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha

Secretária de Estado da Ciência: Ana Maria Severino de Almeida Paiva

Ministra da Saúde: Ana Paula Martins

Secretária de Estado da saúde: Ana Margarida Pinheiro Povo

Secretária de Estado da Gestão da Saúde: Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé

Ministro das Infraestruturas e Habitação: Miguel Pinto Luz

Secretário de Estado das Infraestruturas: Hugo Morato Alface do Espírito Santo

Secretário de Estado da Mobilidade: Cristina Maria dos Santos Pinto Dias

Secretária de Estado da Habitação: Patrícia Gonçalves Costa de Machado Santos

Ministro da Economia: Pedro Reis

Secretário de Estado do Turismo: Pedro Manuel Monteiro Machado

Secretário de Estado da Economia: João Rui da Silva Gomes Ferreira

Secretária de Estado do Mar: Lídia Bulcão

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: Maria do Rosário Palma Ramalho

Secretário de Estado do Trabalho: Adriano Rafael Sousa Moreira

Secretário de Estado Adjunto e da Segurança Social: Jorge Manuel de Almeida Campino

Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão: Clara Marques Mendes

Ministra do Ambiente e Energia: Maria da Graça Carvalho

Secretário de Estado do Ambiente: Emídio Ferreira dos Santos Sousa

Secretária de Estado da Energia: Maria João Pereira

Ministra da Juventude e Modernização: Margarida Balseiro Lopes

Secretária de Estado da Igualdade: Carla da Cruz Mouro

Secretário de Estado da Modernização e da Digitalização: Alberto Manuel Rodrigues da Silva

Ministro da Agricultura e Pescas: José Manuel Fernandes

Secretário de Estado da Agricultura: João Manuel Moura Rodrigues

Secretária de Estado das Pescas: Cláudia Sofia Gomes Monteiro de Aguiar

Secretário de Estado das Florestas: Rui Miguel Ladeira Pereira

Ministra da Cultura: Dalila Rodrigues

Secretária da Estado da Cultura: Maria de Lurdes dos Anjos Craveiro