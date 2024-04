Consumo estrangeiro cresce 26% na Páscoa

O consumo estrangeiro durante a semana da Páscoa representou 26% do total da faturação registada em Portugal, entre 25 e 31 de março de 2024. Esta é a principal conclusão do REDUNIQ Insights. Foi o contributo dos turistas de Espanha (12%), Reino Unido (12%), Estados Unidos (11%), Irlanda (11%) e Alemanha (8%) que mais impulsionou a performance dos negócios portugueses.

Dados que Tiago Oom, chief commercial officer da UNICRE considera que «refletem a curva de crescimento da procura de Portugal enquanto destino de férias, uma tendência que se tem vindo a consolidar nos últimos anos». Madeira (47%), Faro (46%), Lisboa (27%) e Viana do Castelo (27%) foram as regiões onde o peso do consumo estrangeiro assumiu maior expressão nesta semana.

Também o consumo nacional aumentou durante o fim de semana da Páscoa (de 29 a 31 de março), face ao ano passado, registando um crescimento da faturação e do número de transações de 12% e 10%, respetivamente.