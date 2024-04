Escolas com contratos de associação esquecidas

Os Agrupamentos e Escolas não Agrupadas começaram na passada semana a receber as verbas para comprar os computadores que irão substituir os aparelhos avariados. Mas nem todas. As escolas com contratos de associação ainda não tiveram qualquer indicação nesse sentido e ficaram de fora da lista do Ministério da Educação.

«Não temos qualquer informação nesse sentido», disse, ao Nascer do SOL, Rodrigo Queiroz e Melo, diretor da Associação dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (Aeep). Isto apesar das escolas com contrato de associação terem as mesmas obrigações que as públicas.

O Conselho de Ministros de 21 de março autorizou a despesa de 6,5 milhões de euros para a «aquisição de novos computadores por parte dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas» numa derradeira tentativa de substituir os equipamentos avariados, depois de o concurso para os reparar não ter interessados.

Tudo isto apesar de ser já quase uma certeza que os exames do 9.º ano não se realizarão este ano em formato digital, e mesmo as provas de aferição deverão ser anuladas.