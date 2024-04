Pedro Gonçalves já treinou com Sporting e pode ser opção para sábado

O Sporting informou, esta quinta-feira, que o médio, Pedro Gonçalves, esteve presente no treino da equipa, a dois dias do dérbi com o Benfica, para a 28ª jornada da I Liga de futebol.

O internacional português, que tem sido uma das escolhas principais do técnico, Rúben Amorin, ao longo da época, contraiu, em meados de março, uma lesão muscular, frente aos italianos da Atalanta, para os Oitavos de Final da Liga Europa.

Pedro Gonçalves esteve ausente nos últimos três jogos dos 'leões', frente ao Boavista e ao Estrela da Amadora, para o Campeonato, e frente ao Benfica, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Benfica e o Sporting defrontaram-se, na última terça-feira, no Estádio da Luz, num jogo onde empataram a 2-2, porém, os sportinguistas garantiram a passagem à final da Taça de Portugal, face ao 2-1 trazido da primeira mão.

O segundo dérbi das duas equipas, em menos de uma semana, está marcado para sábado às 20h30.

O Sporting lidera o campeonato com 68 pontos, mais um do que os 'encarnados', tendo ainda um jogo em atraso, com o Famalicão, correspondente à 20ª jornada, que será disputado a 16 de abril.