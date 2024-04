Alexandre Quintanilha dá palestra no Taguspark

“Conhecimento: Pilar da Democracia” é o tema da palestra de Alexandre Quintanilha no Taguspark. A sessão está agendada para segunda-feira, dia 22 de abril, às 17h30 no Auditório Taguspark – Núcleo Central do Taguspark. A entrada é livre mas sujeita a reserva.

O antigo diretor do Centro de Estudos Ambientais da Universidade da Califórnia, Berkley, e fundador do Instituto de Biologia Molecular, no Porto, vai partilhar o conhecimento e experiências de uma vida dedicada à Ciência.

Com o tema “Conhecimento: Pilar da Democracia”, o antigo deputado à Assembleia da República, onde presidiu à Comissão de Educação e Ciência, vai abordar um trabalho sempre inacabado, sempre incompleto, mas que inspira desafios emergentes que despertam a curiosidade e estimulam a imaginação.

Na semana que passa meio século do 25 de abril, o TagusPark convida a assistir a esta palestra, de acesso livre, mas sujeita a reserva. Para estar presente basta enviar email com nome/cargo e empresa (se aplicável) para comunicacao@taguspark.pt.