Operação internacional por suspeitas de fraude com apoios europeus faz 22 detidos

A Procuradoria Europeia (EPPO) anunciou, esta quinta-feira, que as autoridades policiais de Itália, Áustria, Roménia e Eslováquia, detiveram 22 pessoas no decorrer de uma investigação sobre alegado desvio de 600 milhões de euros de fundos de ajuda, pós pandemia, da União Europeai (UE).

O Ministério Público europeu, tinha suspeitas que uma organização criminosa tinha desviado os fundos, não reembolsáveis, do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR) italiano, entre 2021 e 2023.

A fraude, de acordo com a investigação, foi feita por "um grupo de criminosos" com ajuda de vários testas-de-ferro e quatro empresários.

O PNRR é financiando pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência da UE, uma estratégia imposta pela UE para ajudar os países do bloco europeu, a renovar as economias, abaladas pela pandemia da covid-19.

Dados da UE indicam, que o plano nacional de recuperação e resiliência da Itália é o maior do consórcio europeu, tendo um valor de 194,4 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos, tendo representado, em 2019, 10,8 do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

A policia italiana, explica a EPPO, executou uma ordem de congelamento emitida pelo juiz de instrução sobre ativos, no valor de mais de 600 milhões de euros.

"Com o apoio das agências de aplicação da lei dos outros Estados-membros envolvidos, 22 pessoas foram detidas em Itália, Áustria, Roménia e Eslováquia", anunciou a entidade judicial.

Destas 22 pessoas, oito foram colocadas em prisão preventiva, 14 foram colocadas em prisão domiciliária, e duas foram proíbidas de exercer atividades comerciais. A todos os detidos, foram apreendidos bens no valor de 600 milhões de euros, nomeadamente moradias, "somas significativas" de criptomoedas, relógios de alta gama, joias, ouro e carros de luxo.