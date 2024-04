Nónio. Uma aposta fracassada

Lançado no início de 2019, o Nónio foi apresentado como uma plataforma tecnológica criada pelos vários grupos de comunicação do país com o objetivo de oferecer conteúdos personalizados e, acima de tudo, não depender de plataformas como o Facebook e a Google, que dominam o mercado de publicidade digital. Na apresentação da plataforma era referido que “todos os grupos de media – nacionais e internacionais – enfrentam um grande desafio de sustentabilidade, na medida em que as grandes plataformas internacionais captam 75% do investimento publicitário, situação que a manter-se ameaça a sobrevivência de todos, sem exceção”. Mas o sucesso deste projeto ficou aquém do desejado.

O objetivo do Nónio era a recolha de dados pessoais dos internautas, partindo das informações que o utilizador fornece no registo – endereço de email, género e data de nascimento – e memorizava outros dados que iam desde aos artigos lidos ao sistema operativo usado. Com essas informações, as empresas de media pretendiam traçar um perfil pormenorizado de cada visitante para lhes direcionar anúncios que respondam aos seus interesses e motivações.

E defendiam que, com esse registo, os consumidores estavam “a contribuir para aumentar a competitividade dos media nacionais face às grandes plataformas, nomeadamente em soluções publicitárias procuradas pelos anunciantes e, consequentemente, aumentar o volume de investimento publicitário feito nos meios portugueses em detrimento do feito nas grandes plataformas internacionais”.

No entanto, a pouco e pouco, os meios de comunicação foram saindo dessa plataforma alegando que o projeto que, antes tinha sido considerado revolucionário, não respondia à sua estratégia.

O projeto foi financiado pelo DNI, um fundo criado pela Google para apoiar projetos editoriais na Europa.