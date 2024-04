Israel impede ataque a membro do Governo

O serviço de segurança interna, de Israel, Shin Bet, disse, esta quinta-feira, que conseguiu impedir um ataque contra um membro da extrema-direita do Governo, tendo desmantelado uma célula terrorista no processo.

Num comunicado, o serviço de segurança informa que: "desmantelou uma célula terrorista que preparava ataques em Israel, nomeadamente contra o ministro Itamar Ben Gvir".

Esta investigação, realizada em conjunto com a polícia e o Exército, deteve 11 suspeitos, incluindo sete cidadãos israelitas que foram interrogados.

"Os membros desta célula terrorista planearam ataques contra bases militares, contra o aeroporto Ben Gurion e contra escritórios do governo em Jerusalém. Também planearam matar o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, usando um lançador de foguetes para realizar o ataque", indica a nota.

Um dos alvos do ataque, Ben Gvir, é líder do partido de extrema-direita, Força Judaica, e membro da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sendo conhecido pelas suas posições radicais contra os interesses palestinianos.

O governante defende a anexação por Israel, da Cisjordânia ocupada, e a transferência para os países vizinhos, de parte dos árabes israelitas descendentes dos palestinianos que permaneceram no território depois da criação de Israel, em 1948.

Shin Beth e a polícia anunciaram ainda, em comunicado conjunto, que tinham conseguido anular outros ataques de elementos terroristas que apoiam o Estado Islâmico.