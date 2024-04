11 milhões de portugueses estão aptos para votar nas Europeias

Um estudo divulgado, esta quinta-feira, pelo Eurostat, revela que cerca de 10,9 milhões de portugueses estão elegíveis para votar nas Eleições Europeias, agendadas para 9 de junho. Há 641 mil estreantes neste ato eleitoral.

Estes dados foram revelados. no âmbito das eleições dos deputados ao Parlamento Europeu (PE), que irão ser realizadas entre 6 e 9 de junho.

Em Portugal, de acordo com dados recebidos do Instituto Nacional de Estatística (INE), existem (em território nacional e no estrangeiro) 10,9 mil milhões de eleitores, dos quais, 641.779 votarão pela primeira vez.

O documento indica que a Alemanha, é o país com o maior número de eleitores (64,9 milhões de pessoas), seguinda pela França (49,7 milhões) e a Itália (47 milhões). Em contrapartida, o país com menos eleitores é Malta (400 mil), Luxemburgo (500 mil) e Chipre (700 mil).

Relativamente, aos eleitores que vão votar, pela primeira vez, nos seus representantes no Parlamento Europeu (PE), os maiores números são na Alemanha (5,1 milhões), em França (quatro milhões) e em Itália (2,8 milhões) e os menores, por seu lado, são em Malta (20 mil), Chipre (37 mil) e Estónia (70 mil).

Recorde-se que na Alemanha e Bélgica, bem como Áustria, Grécia e Malta, a idade mínima para votar é de 16 anos.

Estas eleições europeias, realiadas a cada cinco anos, irão servir para eleger 720 representantes no PE, com um mínimo de seis e um máximo de 96 por país, cabendo a Portugal eleger 21.