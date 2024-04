Gonçalo da Câmara Pereira não foi convidado para a tomada de posse

Líder do PPM garante que não fica preocupado por não ter feito parte da cerimónia: “Sem stress. Não há problema”.

O líder do PPM, partido que concorreu às eleições com o PSD e o CDS na coligação Aliança Democrática, não foi convidado para a tomada de posse do novo Governo, na terça-feira no Palácio Nacional da Ajuda.

Gonçalo da Câmara Pereira acha que se devem ter esquecido, mas, em declarações à Rádio Renascença, não se mostrou muito incomodado.

“Não fui convidado, devem ter-se esquecido. O protocolo deve ter-se esquecido, mas sem stress. Não há problema. Não estou minimamente preocupado, estou mais preocupado com o país”, afirmou.

Sobre as suas expectativas para o novo Executivo, Câmara Pereira disse esperar que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumpra as promessas eleitorais.

“Pedi aos nossos eleitores que apostassem. Espero bem que eles cumpram, depois, as suas obrigações, que é cumprir o programa. Vamos lá ver”, disse o líder do PPM.