Taiwan. Sismo de 7,5 faz sete mortos e mais de 700 feridos

Um sismo, de magnitude 7,5 na escala de Richter, abalou esta quarta-feira a costa de Taiwan. Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas.

Todas as mortes ocorreram na região de Hualien, a mais próxima do epicentro do sismo, ao largo do leste da ilha, de acordo com o Corpo Nacional de Bombeiros de Taiwan, citado pelas agências Internacionais.

O sismo ocorreu pelas 09h00 (01h00, em Lisboa), com o epicentro a ser registado perto de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilómetros, indicou ainda o Centro Sismológico da China.

As equipas de resgate continuam no terreno, numa altura em que há registo de pelo menos 711 feridos e de 77 pessoas ainda presas nos escombros.

Todos os alertas de tsunami foram, entretanto, retirados e as autoridades de Taiwan disseram que 308.242 casas ficaram sem eletricidade, tendo em 70% dessas habitações, já sido reposta.