IRS. Entregues quase meio milhão de declarações no primeiro dia do prazo

Quase meio milhão de contribuintes entregaram as suas declarações de IRS, correspondentes aos rendimentos obtidos em 2023, no primeiro dia do prazo, segundo dados oficiais.

Até à 1h00 desta terça-feira, pouco mais de 24 horas sobre o início do prazo para a entrega da declaração anual do IRS, tinham sido submetidas 494.066 declarações.

A maioria (408.857) diz respeito a contribuintes que, no ano passado, tiveram apenas rendimentos de trabalho dependente (categoria A) e/ou de pensões (categoria H), de acordo com o portal das Finanças.

As declarações de contribuintes com outras tipologias de rendimentos rondaram as 85 mil.