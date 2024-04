Paulo Núncio eleito líder parlamentar do CDS-PP

Paulo Núncio será o líder parlamentar do CDS-PP, anunciou esta terça-feira o partido.

"Paulo Núncio, deputado eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa, vice-presidente do CDS-PP e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi esta terça-feira eleito presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP", refere o partido em comunicado.

Recorde-se que nas legislativas de 10 de março, o CDS-PP, que concorreu em coligação com o PSD e o PPM, elegeu dois deputados: Paulo Núncio, por Lisboa, e Nuno Melo, pelo círculo eleitoral do Porto.

Nuno Melo, presidente do CDS, terá, no entanto, de ser substituído pois fará parte do novo Governo, que toma posse esta terça-feira, como ministro da Defesa.

Álvaro Castello-Branco vai ocupar o cargo deixado vago por Nuno Melo, segundo fonte oficial do CDS, citada pela agência Lusa.