Gaza. Von der Leyen expressa condolências a famílias de trabalhadores de ONG mortos

A presidente da Comissão Europeia (CE) transmitiu, esta terça-feira, condolências às famílias dos trabalhadores de uma organização não-governamental (ONG) que morreram na Faixa de Gaza, na sequência de um alegado ataque Israelita.

“Presto homenagem aos trabalhadores da World Central Kitchen que perderam a vida em Gaza. A World Central Kitchen é um parceiro crucial no alívio do sofrimento da população em Gaza, incluindo através do transporte de comida pelo corredor marítimo”, escreveu Ursula von der Leyen, através do X.

A presidente da CE expressou “as mais profundas condolências às famílias e amigos” dos trabalhadores daquela ONG, mortos na sequência de um alegado ataque israelita em Gaza.

“A World Central Kitchen está desolada por confirmar que sete membros da nossa equipa foram mortos em Gaza num ataque das Forças de Defesa de Israel”, disse a ONG, anunciado a suspensão das atividades na Faixa de Gaza.