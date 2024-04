Yolanda Hopkins é bicampeã europeia de surf

O Caparica Surf Fest consagrou a portuguesa Yolanda Hopkins e o francês Tiago Carrique como os novos campeões europeus de surf. Depois de vários dias de luta homem/mulher contra o mar revolto e imprevisível, com ondas de três metros de altura, os últimos dois dias foram menos violentos e permitiram concluir a derradeira etapa do Qualifying Series. Na competição masculina, Tiago Carrique venceu o compatriota Maxime Huscenot, numa bateria muito bem disputada e com grandes manobras, e conquistou o título europeu.

Os surfistas portugueses estiveram aquém do esperado. O júnior Francisco Ordonhas foi o melhor representante nacional ao terminar na terceira posição. Destaque também para o quinto lugar de Guilherme Ribeiro, que garantiu um lugar no Challenger Series, a segunda competição mais importante da World Surf Ligue.

Na final feminina, Teresa Bonvalot derrotou Yolanda Hopkins: “É a terceira vez que ganho esta prova. As condições foram difíceis, e conseguir surfar assim diz tudo”, afirmou. Com os pontos obtidos nesta prova, Hopkins revalidou o título de campeã europeia, confessando que “as ondas estavam super divertidas. E quando te divertes encontras as ondas mais improváveis, tive sorte e encontrei pequenos tubos”. As finalistas do Caparica Surf Fest estão apuradas para os Jogos Olímpicos Paris 2024, competição se realiza em Teahupo’o, na Polinésia Francesa. “Tenho passado muitas horas na água a tentar melhorar o meu surf”, disse a campeã europeia.