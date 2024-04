PSP considera dérbis lisboetas de terça-feira e sábado como "alto risco"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) considerou de "alto risco", os jogos entre o Benfica e o Sporting, na terça-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, e sábado, da 28ª jornada da I Liga.

Em conferêcia de imprensa, realizada no Comando Metropolitano de Lisboa, intendente o Isaac Figueira de Chaves considerou que: "Estes jogos são considerados pela APCVD (Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto) como jogos de risco elevado e prevê-se a lotação completa dos estádios [da Luz, na terça-feira, e José Alvalade, no sábado]".

O responsável assegurou a prontidão das forças policiais, para a confluência de adeptos de ambos os clubes, no Estádio da Luz, em Lisboa, no sábado, apesra de o dérbi da I Liga de futebol, estar marcado para Alvalade.

Além do jogo entre os dois emblemas lisboetas, o recinto dos 'encarnados' vai também receber um dérbi de basquetebol, pelas 15h00, e o clássico entre Benfica e FC Porto em andebol, às 17h00, antes da partida do campeonato de futebol.

A caminhada dos adeptos benfiquistas para o Estádio José Alvalade, palco do dérbi da 28ª jornada da I Liga, às 20h30, está marcada para as 16h00.

"A polícia tem prevista uma operação que tem em conta várias variáveis. Portanto, atendendo a essa situação, irá fazer-se o policiamento adequado", disse o intendente.

Figueira de Chaves admitiu estar confiante sobre a receção do Benfica ao Sporting, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O responsável da PSP relembrou o policiamento do último dérbie, a 29 de fevereiro, que foi bem-sucedido e sem incidentes de monta.

"O procedimento vai ser replicado, sendo que há diferença entre ser um jogo durante a semana ou ao fim de semana", disse.

A PSP recomendou que os adeptos cheguem ao estádio com antecêndia, sugerindo o uso de transportes públicos, reforçando que as portas do Estádio da Luz vão estar abertas a partir das 18h45.

Os adeptos do Sporting vão reunir-se às 16h00 no Estádio José Alvalade, para depois iniciarem a marcha rumo ao palco do encontro, sob escola policial.

O intendente disse ainda, relatimente aos mais de 420 adeptos que foram proibidos de entrar em recintos desportivos, em 2023, que: "Temos uma listagem, sabemos quem são os adeptos que têm essas medidas e os mesmos serão impedidos de entrarem no estádio ou mesmo de se aproximarem. Os pedidos de ingresso, aquando da entrada, são vistos e apanha essas pessoas que têm esse tipo de medida, que são conhecidos pela polícia e, caso sejam abordados nas proximidades, também são instados a não entrar no estádio"