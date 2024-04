Retomadas buscas por homem desaparecido na Terceira

Vão ser retomadas, ao início da tarde de hoje, retomadas as buscas pelo mergulhador que se encontra desaparecido no mar desde sábado à noite, junto aos ilhéus dos Fradinhos, ilha Terceira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informa que as buscas “serão retomadas ao início da tarde de hoje assim que as condições meteorológicas e oceanográficas o permitirem”.

“Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima da Praia da Vitória e Angra, serão empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas da Praia da Vitória e Angra e elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, na Terceira, apoiados por uma embarcação, assim como um grupo de mergulhadores amadores voluntários dos clubes náuticos da ilha”, lê-se no comunicado.

A Autoridade Marítima Nacional refere que “o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado” e está “a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima”.

“Segundo o que foi possível apurar, o homem encontrava-se a praticar a atividade de mergulho, não tendo regressado a terra”, acrescenta a Autoridade Marítima Nacional.