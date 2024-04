Espetáculo a alta rotação

Há três anos que esta competição monomarca traz valor ao desporto automóvel ibérico pelo nível dos carros e pilotos e qualidade da organização. O excelente trabalho desenvolvido pela estrutura portuguesa foi reconhecido pela Porsche Motorsport em 2023 - e sabe-se como a casa mãe é extremamente exigente - tornando-se numa das 35 séries oficiais da Porsche a nível mundial. Para realizar esta competição, a P21 Motorsport investe anualmente meio milhão de euros. A Porsche Sprint Challenge tem sido um êxito devido ao trabalho das equipas e empenho dos pilotos. As corridas são bastante emocionantes e levaram aos circuitos mais de 43 mil espetadores o ano passado.

Este troféu de referência é disputado com o Porsche 911 GT3 nas versões 991.1 e 991.2, a novidade para este ano é o aparecimento da versão 992, uma espetacular máquina de competição. Os veículos foram desenvolvidos exclusivamente para corridas de pista, a versão mais potente tem 510 cv de potência, atinge 320 km/h de velocidade máxima e acelera de 0 a 200 km/h em 11,9 s. O Porsche Sprint Challenge compreende três categorias de pilotos: ProAm, para semiprofissionais, AM, destinado a amadores e Gentleman Drivers. Na edição anterior participaram 26 pilotos, de cinco nacionalidades, e esperam-se novidades para 2024 com a entrada de novas equipas e pilotos estrangeiros.

A temporada compreende seis eventos, quatro em Espanha e dois em Portugal, o que se explica pelo facto de só haver dois circuitos disponíveis no nosso país. O Porsche Sprint Challenge começa no Estoril (13 e 14 de abril), segue-se Portimão (8 e 9 de junho), Aragón (27 e 28 de julho), Valencia (14 e 15 de setembro), Jerez de La Frontera (5 e 6 outubro) e Barcelona (9 e 19 novembro), o circuito catalão é outra das novidades para este ano. Cada evento tem duas corridas sprint com 28 minutos, mais uma volta, e respetivos treinos livres e qualificação. O programa de cada Racing Weekend contempla também o pit-walk, uma experiência única para os fãs das corridas.

De salientar que a P21 Motorsport estabeleceu este ano um protocolo com a Associação Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que prevê a implementação de ações de sensibilização ligadas à Porsche Sprint Challenge Iberica. Vai ser lançada a campanha “A velocidade é na pista” que terá o respetivo logotipo em todos os carros participantes, bem como nos materiais promocionais do evento.