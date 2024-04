Banda francesa acusa Rammstein de plágio

A banda alemã Rammstein está a ser acusada de plágio pelo grupo francês de música eletrónica Ninja Cyborg.

Os franceses alegam que os Rammstein plagiaram Sunny Road, tema que os Ninja Cyborg lançaram em 2018, na música Deutschland, de 2019.

Os Ninja Cyborg, que já interpuseram um processo num tribunal em Paris, contam que tiveram conhecimento das semelhanças entre as duas músicas, quando fãs acusaram nas redes sociais os franceses de plagiarem a banda alemã, sem se aperceberem que Sunny Road era anterior a Deutschland, dos Rammstein.

No tribunal, um perito terá defendido que as semelhanças entre as duas músicas não eram “mera coincidência”. Mas o caso ainda não tem uma decisão definitiva, ambas as bandas voltam a tribunal daqui a alguns meses.

Oiça e compare os dois temas.