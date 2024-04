Anne Hathaway sofreu aborto enquanto interpretava uma grávida em palco

A atriz Anne Hathaway revelou numa entrevista recente, à Vanity Fair, que sofreu um aborto espontâneo quando esta a interpretar o papel de uma mulher grávida na peça Grounded que esteve em cena durante seis semanas, em 2015, no Public Theatre, em Nova Iorque.

Este foi, segundo a atriz premiada, um dos foi um dos papéis mais difíceis da sua carreira.

“Tinha de dar à luz no palco todas as noites e fingia que estava tudo bem”, recordou, acrescentando que quando as pessoas mais próximas a visitaram nos bastidores, acabou por contar o que tinha acontecido, pois “era muito difícil manter o segredo”.

Na mesma entrevista à Vanity Fair e ainda sobre o facto de ter sofrido um aborto espontâneo, atriz adiantou que só depois de ter passado por isso é que se apercebeu do elevado número de mulheres a quem lhes aconteceu o mesmo.

"Pensei, onde está esta informação? Porque é que nos sentimentos desnecessariamente isoladas? É aí que nos ferimos. Por isso, decidi falar sobre o assunto", explicou.

Anne Hathaway viria a dar à luz o seu primeiro filho em 2016 e o segundo em 2019.

Quando anunciou a segunda gravidez, a atriz publicou um texto emotivo no Instagram onde abordava também os problemas de infertilidade.