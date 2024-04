Israel. Irmã de líder do Hamas detida por “terrorismo”

Sabah Abdel Salam Haniyeh, irmã do líder do Hamas Ismail Haniyeh, foi detida no sul de Israel pelas autoridades do país.

“[Sabah] É suspeita de ter contactos com agentes do Hamas e identificar-se com a organização, enquanto incita e apoia atos de terrorismo em Israel”, disse um porta-voz da polícia, à agência de notícias AFP.

A casa da mulher, de 57 anos, na cidade de Tel Sheva, foi invadida pelas autoridades que, em comunicado, referem terem encontrado provas suficientes de “crimes graves contra a segurança” de Israel.

A mulher deverá comparecer perante o tribunal de primeira instância da cidade de Beersheba.