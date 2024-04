Operação Páscoa da GNR regista duas mortes

A Operação Páscoa 2024, que arrancou na quinta-feira e que termina hoje, registou duas mortes e dez pessoas gravemente feridas.

A GNR, em comunicado esta segunda-feira divulgado, informa que dos 22.263 condutores fiscalizados, 303 conduziam com excesso de álcool e, destes, 165 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Além disso, foram ainda contabilizados 240 feridos ligeiros entre as 00h00 de quinta-feira e as 23h59 de domingo e 56 pessoas foram detidas por conduzirem sem habilitação legal, segundo a GNR.

Ainda nas estradas, a GNR detetou 2.913 contraordenações rodoviárias: 642 foram por excesso de velocidade, 455 por falta de inspeção periódica obrigatória, 153 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 76 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.