Sismo de 3,0 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo, de magnitude 3,0 na escala de Richter, foi sentido este domingo na ilha Terceira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o evento deu-se às 16h25, com o epicentro a cerca de quatro quilómetros a este da Serreta.

Até ao momento, “não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada) na Terra Chã, no concelho de Angra do Heroísmo”, diz ainda a mesma fonte.