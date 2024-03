Operação Páscoa regista 663 acidentes

A Operação Páscoa 2024 da GNR contabilizou mais de 660 acidentes rodoviários, tendo daí resultado um morto, sete feridos graves e 179 feridos leves.

Entre as 00h00 de quinta-feira e as 23h59 de sábado, refere a força de segurança, em comunicado, 16.798 condutores foram fiscalizados nas ações realizadas pelos militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito em todo o país.

Desses, 239 conduziam com excesso de álcool e, destes, 133 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Além disso, foram ainda contabilizadas 39 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Por sua vez, na sequência das ações de fiscalização, a GNR registou 2.338 contraordenações rodoviárias, 458 das quais por excesso de velocidade, 348 por falta de inspeção periódica obrigatória, 119 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 60 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

De acordo com os dados, 58 condutores foram multados por uso indevido do telemóvel na condução e 65 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha para crianças.

A Guarda aconselha a uma condução atenta, cautelosa e defensiva, para que o período festivo seja passado em segurança.